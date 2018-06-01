العثور على جثة رضيعة بشاطئ بورسعيد



ومن جانبه قال أيمن جابر مسئول قسم طوارئ الصحة ببورسعيد أنه استقبلت مستشفى بورسعيد العام جثة المجهولة عن طريق الإسعاف.

ووضعت جثة الطفلة الرضيعة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الواقعة ولحين التصريح بالدفن.

ومن جانبه قال أيمن جابر مسئول قسم طوارئ الصحة ببورسعيد أنه استقبلت مستشفى بورسعيد العام جثة المجهولة عن طريق الإسعاف.

عثرت مباحث قسم شرطة الشرق ببورسعيد، في الساعات الاولي من صباح اليوم الجمعة، على جثة هامدة لطفلة رضيعة حديثى الولادة ملقاة على رمال شاطئ بورسعيد خلف احدي القري السياحية بالمحافظة.