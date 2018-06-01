أسرة "مو صلاح" تؤجل خطوبة شقيقه وترفض الإعلان عن موعدها

بعد إصابته بنهائى دورى أبطال أوروبا





قالت لأهل العروسة "علا" إنها ستكون بعد كأس العالم وطلبت منها وقف جميع الاستعدادات





ترتيبات الأسرة للحفل كانت تشمل إقامته بـ"نجريج" قبل كأس العالم بحضور "مو"









سيطر الحزن الشديد على عشاق الساحرة المستديرة، والأسر المصرية، فور إصابة لاعبنا الدولى محمد صلاح، فى مباراة فريقه ليفربول، وريال مدريد بنهائى دورى أبطال أوروبا، خاصة بعد خروجه باكياً من أرض الملعب يرافقه الطاقم الطبى وسط حسرة بادية على وجه مدربه الألمانى يورجن كلوب، وزملائه بالفريق، الذين فشلوا فى العودة لأجواء المباراة.





بدا عدم تركيز فريق ليفربول واضحاً على أداء حارسه الدولى «كاريوس»، وإصابة مرماه بهدفين من أصل 3 غاية فى الغرابة.





ولم تكن أسرة «مو صلاح» بقرية «نجريج» بعيدة عن أجواء الحزن الشديد التى أصابت الملايين فى مصر وحول العالم، فور إصابة «مو» فى الدقيقة 28 من المباراة، فقد أضيف إليها القلق الشديد على سلامة ابنها الفذ، الذى كان قد قرر بالتنسيق معها حضور حفل خطوبة شقيقه نصر، قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر بإيطاليا استعدادا لكأس العالم.





كان الشغل الشاغل لأفراد الأسرة، وبصفة خاصة شقيقه «نصر» الذى انتظر عودة «صلاح» لحضور حفل خطوبته عدة أشهر، بعد الإصابة مباشرة، هو الاطمئنان على البطل، الذى صنع اسما أسطورياً فى عالم كرة القدم، ورفع علم مصر عالياً، متحدياً جميع العقبات التى واجهته لتحقيق الهدف، وبعد ساعات قليلة استنفدتها الأسرة فى الاتصالات المتكررة بكل الجهات التى يمكنها طمأنتها على ابنها، أعلنت إلغاء جميع الترتيبات التى وضعوها مسبقاً لعودة «مو» إلى مسقط رأسه بقرية نجريج، لحضور حفل الخطوبة، وإلغاء أى استعدادات تخصه، كما طلبت من أسرة العروس «علا نصر»، وهى إحدى فتيات القرية، إلغاء جميع الاستعدادات حتى إشعار آخر.





وعلمت «الفجر» أنه وفقاً للترتيبات التى كانت قد وضعتها الأسرة، كان من المقرر إقامة الحفل الذى تأجل أكثر من مرة بسبب انشغال «مو صلاح» بالقرية فى حضوره، حتى يتسنى لأهل القرية وأصدقاء «مو» القدامى الاحتفال معهم بالخطوبة، وبتألق محمد صلاح، فى نهائى دورى الأبطال، والاطمئنان منه على استعدادات مصر لكأس العالم، وهى البطولة التى أسهم بتألقه وإصراره وعزيمته، على الدفع بمنتخب مصر للتأهل إليها.





كان «نصر» شقيق محمد صلاح، قد أعلن منذ أشهر أن خطوبته ستكون فى 26 أبريل الماضى، وذلك بعد مباراة ليفربول وروما الإيطالى فى الدور قبل النهائى لدورى الأبطال، وتألق «مو» بتسجيله هدفين، وصناعة آخرين.



