أول رد من ناصر القصبي على اتهامه بتشويه المجتمع السعودي





وأوضح القصبي في حواره ببرنامج "مجموعة إنسان"، على قناة إم بي سي 1، أن مسلسل العاصوف يحكي واقع الصحوة التي عانى منها المجتمع لفترة طويلة.





وردًا على من يتهمه بأنه يشوه تاريخ المجتمع السعودي قال القصبي : "أنا مبسوط لأنه أصبح هناك حراك وتأخرنا.. وأنا سعيد بالانطباع، وأجمل شيء للفنان أن يرى عمله مثيرًا للرأي".





ورأى الفنان أن مسلسل العاصوف استفز المشاهد والبيئة الفنية والأدبية والثقافية والإعلامية.

قال الفنان ناصر القصبي إن مسلسله الرمضاني "العاصوف" نقلة نوعية للدراما السعودية.