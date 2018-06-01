أول قرار من راموس بعد تلقيه تهديدات بالقتل بسبب محمد صلاح

تلقي الدولي الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، تهديدات بالقتل، هو وعائلته بعد تعمده إصابة محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.





وقرر راموس، على الفور تغيير أرقام هواتف عائلته ورقمه الخاص، بعد تلقيهم تهديدات بالقتل، وسط حالة من الذعر في الساعات الأخيرة.





واشار مانولو لاما، المعلق الرياضي الإسباني، إلي أن راموس وعائلته كانوا يعيشون في ظروف صعبة للغاية في الأيام الأخيرة وذلك بعد تلقيهم مكالمات ورسائل بالقتل على هواتفهم من أرقام لا يعرفونها وأيضًا عبر شبكات التواصل الاجتماعية.





وتم إبلاغ الشرطة الإسبانية بالمكالمات ورسائل التهديد، وتعمل على تأمين مدافع الريال سيرخيو راموس وعائلته والمناطق المحيطة به مباشرةً.