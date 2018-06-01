ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أول قرار من راموس بعد تلقيه تهديدات بالقتل بسبب محمد صلاح

الجمعة 01/يونيو/2018 - 01:16 م
أول قرار من راموس بعد تلقيه تهديدات بالقتل بسبب محمد صلاح
طباعة
الفجر الرياضي
 

تلقي الدولي الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، تهديدات بالقتل، هو وعائلته بعد تعمده إصابة محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.


وقرر راموس، على الفور تغيير أرقام هواتف عائلته ورقمه الخاص، بعد تلقيهم تهديدات بالقتل، وسط حالة من الذعر في الساعات الأخيرة.


واشار مانولو لاما، المعلق الرياضي الإسباني، إلي أن راموس وعائلته كانوا يعيشون في ظروف صعبة للغاية في الأيام الأخيرة وذلك بعد تلقيهم مكالمات ورسائل بالقتل على هواتفهم من أرقام لا يعرفونها وأيضًا عبر شبكات التواصل الاجتماعية.


وتم إبلاغ الشرطة الإسبانية بالمكالمات ورسائل التهديد، وتعمل على تأمين مدافع الريال سيرخيو راموس وعائلته والمناطق المحيطة به مباشرةً.

المزيد عن: نهائى دورى الأبطال محمد صلاح ليفربول ريال مدريد راموس دوري أبطال أوروبا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تونس - أساسي
-
x
20:15
-
تركيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
إيطاليا - أساسي
مصر - أساسي
-
x
21:15
-
كولومبيا - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
23:00
-
كاب فيردي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/1/2018 1:40:01 PM