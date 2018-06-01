تجديد حبس زوجين بتهمة تزوير شهادات جامعية

جددت النيابة العامة حبس عاطل وزوجته لمدة 15 يومًا علي ذمة التحقيقات بتهمة تزوير الشهادات الجامعية وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





كان قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، رصد أحد المواقع على الإنترنت، يروج شهادات جامعية مزورة، وتشكل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد مستخدم الموقع عاطل، 33 سنة، مقيم بحدائق الأهرام، ومطلوب ضبطه في جناية تزوير ومحكوم عليه بالحبس في 17 قضية تبديد، واشتراكه مع زوجته ربة منزل، 35 سنة، محكوم عليها بالحبس في 7 قضايا نصب وسرقة تيار كهربائي، في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير الشهادات الجامعية وبيعها لعملائهما عن طريق البريد السريع، مقابل مبالغ مالية يتحصلان عليها من خلال تحويلات بريدية.





وضبط المتهمين وبحيازتهما طباعتي ليزر ألوان، وماكينة طباعة أختام، وجهاز كمبيوتر، وهاردي ديسك، وجهاز لاب توب، و46 حبارة، وسخان تغليف، وأوراق وأدوات تستخدم في التزوير، و275 خاتم شعار الجمهورية لهيئات حكومية وجامعات مختلفة، وعدد كبير من الشهادات المزورة، وطبنجة صوت، وحوالات بريدية بـ54 ألف جنيه.



