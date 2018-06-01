غياب مهرجانات الترويج السياحي المصري عن الدول العربية

غابت مهرجانات الترويج السياحى، بعدما اعتادت الوزارة أن تقيمها، عن طريق هيئة التنشيط التابعة لها، وبالتعاون مع الوزارات المعنية، خلال شهر رمضان المبارك. هذه المهرجانات كان يحضرها كافة المسئولين والسفراء الأجانب فى مصر، وامتد أثرها إلى جميع الدول العربية، بهدف الترويج السياحى لأرض الكنانة، لكن الغريب، أنه رغم احتياج مصر لتنظيم تلك الفعاليات، لتنشيط حركة السياحة، إلا أن الوزارة تجاهلت تلك الاحتفالات هذا العام. ليس ذلك فحسب، بل أعلنت وزارة السياحة مطلع الأسبوع الحالى، إطلاق حملة دعائية لمصر فى الدول العربية، خلال رمضان، بعد مرور أسبوعين على حلول الشهر المبارك، ما أثار غضب المهتمين بالشأن السياحى والخبراء، وتساءلوا: «‏لماذا أطلقت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى حملتها فى دول الخليج العربى قبل رمضان».