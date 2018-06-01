83 شهيدا فلسطينياً و7 آلاف جريح خلال الشهر الماضي





كشفت معطيات فلسطينية رسمية، استشهاد 83 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة من بينهم 10 أطفال خلال الشهر الماضي.وقال مركز "عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقريره الشهري حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني خلال شهر مايو الماضي، والذي أصدره اليوم الجمعة، أن ارتفاعًا كبيرًا في عدد الشهداء والجرحى طرأ خلال الشهر الماضي بسبب نقل السفارة الامريكية للقدس، الذي تصادف ايضًا مع الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني.وأوضح التقرير، أن من بين الشهداء (79) فلسطينيا قتلتهم سلطات الاحتلال على حدود قطاع غزة خلال مسيرات العودة السلمية، و(4) شهداء في الضفة الغربية والقدس، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز في ثلاجاتها جثامين (23) شهيدًا من الضفة الغربية وقطاع غزة.وفي قطاع غزة، أكد التقرير استشهاد (79) مواطنًا من بينهم (9) أطفال، فيما أصيب (6309) مواطنًا بجروح متفاوته، من بينهم (54) إصابة بجروح حرجة جدًا، مما يرفع عدد شهداء مسيرات العودة إلى (129) شهيدًا و(13306) جرحى من بينها (330) إصابة خطيرة.وشملت الإعتداءات (164) عملية إطلاق نار على المزارعين ورعاة الاغنام ومواجهات مع قوات الإحتلال، بالاضافة إلى (26) عملية قصف مدفعي، وشن (50) غارة جوية، بالاضافة إلى (20) عملية توغل شرق محافظات قطاع غزة.وتعرض الصيادون إلى (49) عملية إطلاق نار من زوارق الاحتلال، أسفرت عن اعتقال (4) صيادين، وتدمير (3) مراكب للصيد ومصادرة قارب آخر ومحاولة إغراق مركب آخر بالمياه العادمة، وهاجمت بحرية الاحتلال سفينة كسر الحصار، وقامت بالسيطرة على القارب وأعتقال (17) فردًا كانوا على متنه وتم اقتيادهم الى ميناء أشدود قبل أن تفرج عنهم باستثناء قائد السفينة، واعتقلت قوات الأحتلال (23) مواطنًا، من بينهم (3) مواطنين اثناء عبورهم حاجز بيت حانون "إيريز".وأظهرت المعطيات، اعتقال قوات الاحتلال نحو (490) مواطنًا فلسطينيا في كل من الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة من بينهم عشرات الأطفال.