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الشاب خالد بـ"الجبة والقفطان" فى إعلان 57357

الجمعة 01/يونيو/2018 - 01:09 م
الشاب خالد بـالجبة والقفطان فى إعلان 57357
الشاب خالد
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مريم سميح
 
استمرارًا للحملة الإعلانية لمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 فى رمضان، قرر المستشفى تنفيذ إعلان ثان جديد، ومن المقرر طرحه فى النصف الثانى من الشهر الكريم. وعلمنا أن بطل الإعلان هو النجم الجزائرى «الشاب خالد»، الذى يظهر للمرة الأولى فى إعلان يخص مؤسسة خيرية علاجية، كما يظهر خالد مرتدياً «جبة وقفطان» فى الجزء الأول من الإعلان، ثم ظهوره بزى دكتور معالج فى الجزء الثانى. وتعرض الشاب خالد لحادث سقوط، ما أدى إلى كسر فى ساقه، وعند استدعاء الطبيب، شخصها بأنها كسر يحتاج للجبس، لكن الشاب خالد قرر أن يتحمل الآلام مستشهداً بالأطفال مرضى السرطان قائلاً بالحرف: «يعنى الأطفال بيتحملوا وجع السرطان وأنا متحملش عشانهم وجع كسر فى الرجل؟».
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