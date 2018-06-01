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راعي كنيسة العائلة المقدسة: الحجاج كانوا يزورون المطرية للتبارك

الجمعة 01/يونيو/2018 - 01:10 م
راعي كنيسة العائلة المقدسة: الحجاج كانوا يزورون المطرية للتبارك
الكنيسة
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إيريني صفوت - تصوير محمد لطفي
 

قال الأب جورج سليمان، كاهن كنيسة العائلة المقدسة للكاثوليك بالمطرية، إننا نحتفل بمرور117 سنة على وجود الكنيسة بحي المطرية، وأن الحجاج كانوا يزورون حي المطرية من القرن الرابع، ويتباركون بالشجرة والبئر، وسميت المنطقة بـ"جنينة بلسم" ومساحتها 7 أفدنة.


وأضاف خلال كلمته في احتفالية العائلة المقدسة، أن الكنيسة بنيت في عام 1859 وبني المذبح عام 1901، على يد الأب ميشيل، كاهن الكنيسة وقتها.

وتابع أن الكنيسة بنيت على يد مهندس إيطالى أبدع فيها.


ووأرد أن مسار العائلة المقدسة، جمع بين الحضارات المتعاقبة على مصر في بناء هذه الكنيسة، فنجد داخل الكنيسة المقوصات ونجمة داود، كما تشمل 6 لوحات جدارية تمثل رحلة العائلة المقدسة من أول مذبحة بيت لحم، إلى أن وصلت إلى أسيوط وتم ترميم اللوحات عام 2016، واستمر لمدة 16 شهرًا.

راعي كنيسة العائلة المقدسة: الحجاج كانوا يزورون المطرية للتبارك
راعي كنيسة العائلة المقدسة: الحجاج كانوا يزورون المطرية للتبارك
راعي كنيسة العائلة المقدسة: الحجاج كانوا يزورون المطرية للتبارك
راعي كنيسة العائلة المقدسة: الحجاج كانوا يزورون المطرية للتبارك
راعي كنيسة العائلة المقدسة: الحجاج كانوا يزورون المطرية للتبارك
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