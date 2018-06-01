عادل إمام: لم أتصل بشقيقة السندريللا لأن العمل بعيد عنها

يوسف معاطى صديقى ومعجب بعوالم خفية









استطاع الزعيم عادل إمام أن يغير جلده فى مسلسله الجديد «عوالم خفية»، الذى ينافس به فى الماراثون الرمضانى الحالى، والذى تعاون خلاله مع المؤلفين الثلاثة الشباب، أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وهو العمل الذى يقوم بإخراجه نجله رامى إمام، مالك شركة «ماجنوم» المنتجة للمسلسل، واستطاع الزعيم أيضا أن يثير الجدل من خلال شخصية الصحفى هلال كامل الذى يعمل بجريدة معارضة ويكشف قضايا فساد لمسئولين كبار فى الدولة من خلال مذكرات فنانة قتلت فى ظروف غامضة، حتى إن البعض ظن أن المقصودة فى العمل هى السندريللا سعاد حسنى، تحد كبير للزعيم بعمل مختلف وملىء بالتشويق والاثارة يتحدث لجريدة الفجر عنه.





يقول الزعيم فى البداية إن ما جذبه لمسلسل عوالم خفية الذى قام بكتابته أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان أن القصة مختلفة ولم يقدمها من قبل كما أنه لا يخشى اطلاقا التعاون مع الشباب فما يجذبه لأى عمل يقدمه هو الفكرة وطريقة التناول وهو ما وجده فى عوالم خفية نافيا أن يكون قد تدخل فى السيناريو فهو كلام لا أساس له من الصحة على حد تعبيره فهو مدرك تماما بأن لكل شخص عمله فى المسلسل ولا يحب أن يتدخل فى مثل هذه التفاصيل.





وأشار أيضا إلى أنه سعيد لما قيل بأنه غير جلده واعاد اكتشاف نفسه فالفنان عليه أن يغير ويجدد من أفكاره والأمر ليس له معيار بعينه ولا تربطه أحكام محددة أو سن معينة ولكنه سعيد لكون التغيير لمسه جمهوره واشادوا به.





وأبدى استغرابه من الهجوم على الكاتب يوسف معاطى والذى تعاون معه فى خمسة أعمال على مدار السنوات الماضية لأن العلاقة بينهما ليست مجرد عمل فهما اصدقاء وأشار إلى أنهما سويا قدما العديد من النجاحات فى الدراما والسينما كما أن معاطى يشاهد عوالم خفية ومعجب به فهو ضد الهجوم على معاطى ولا يجد له مبررا وتعاونه مع كتاب جدد لا يعنى اطلاقا وجود اى خلافات.





وعمّا قيل بأن العمل عن السندريللا سعاد حسنى قال هذا كلام غير حقيقى بالمرة ولا اعلم لماذا يقال هذا الكلام والحلقات المقبلة ستكشف للجمهور أن الأمر بعيد تماما وعما قيل على لسان شقيقتها السيدة جانجاه بأن الزعيم تحدث معها على الهاتف ليخبرها بأن العمل بعيد عن سعاد حسنى رد على الأمر قائلا: لم أتحدث مع السيدة جانجاه فلماذا اتصل بها والعمل مختلف عن هذه الشائعات؟





وعن ظهور الاعلامية لميس الحديدى فى المسلسل أكد الزعيم أنه من المحبين لأسلوبها كإعلامية ويحرص على متابعة برنامجها فى الأوقات العادية وسعيد لظهورها معه فى عوالم خفية.



