الأنبا إبراهيم اسحق في احتفالية افتتاح المغارة: يجب على كل عائلة أن تكون مثل العائلة المقدسة (فيديو)

وجه الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، عدة رسائل، في احتفالية افتتاح مغارة العائلة المقدسة، المقام بكنيسة العائلة المقدسة بالمطرية.





وقال الأنبا إبراهيم، في رسالته الأولى، أنه يجب أن تكون كل عائلة مثل العائلة المقدسة، فنحن نكرم السيدة العذراء مريم، ونتعلم من تربيتها للطفل يسوع، مضيفًا، أنه يجب أن يكون دور رجل الأسرة مثل يوسف النجار.





وتابع بطريرك الأقباط الكاثوليك، في رسالته الثانية، أنه يجب أن نثتثمر تعاليمنا وتربيتنا في اهتمامنا ببلدنا العظيمة مصر، مطالبًا الشعب الصلاة لله ليعمل بداخلنا المحبة والسلام.





وأوضح أن هناك صعوبات اقتصادية، فنحن ننظر المنقذ، ويجب على أبنائنا أن يتقدموا ببلدنا





وبدأ الأنبا إبراهيم إسحق، قداس الاحتفالية بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بمشاركة القمص جورج سليمان، كاهن الكنيسة، والقمص أغسطينوس، كاهن كنيسة العذراء بالزيتون، والقس يوسف أسعد، كاهن كنيسة العذراء قبة الهواء بشبرا.







