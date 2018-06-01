مارينهو.. أول امرأة تخضع لعملية لتركيب مهبل من جلد السمك

سلط موقع ميرور الضوء علي أول امرأة في العالم تخضع لعملية جراحية رائدة لتركيب قناة مهبلية جديدة من جلد السمك.



أُجريَت العملية في جامعة سيارا الاتحادية في البرازيل في نيسان من العام الماضي، إنما لم يتم الكشف عنها إلا بعد التأكد من نجاحها.



وقد تحدثت المريضة جوسيلين مارينهو، 23 عامًا، لأول مرة، وروت كيف أن العملية الثورية التي استُخدِم فيها جلد سمكة البلطي غيّرت مجرى حياتها، وسمحت لها بممارسة الجنس لأول مرة.



والعلاج غير التقليدي، الذي تولاه طبيب التوليد والأمراض النسائية الدكتور ليوناردو بيزيرا، أسرع وأرخص ثمنًا وذو مضاعفات أقل بالمقارنة مع الوسيلة التقليدية المستخدَمة في حالة المصابات بما يُسمّى مرض Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH).



يُصيب هذا المرض الخلقي النادر نحو طفلة من أصل 5000، ونتيجته هي غياب بعض أو كل الأعضاء التناسلية لدى المرأة. ويقوم العلاج الثوري على فتح مساحة بين المهبل والشرج وإدخال قالب أنبوبي مغلّف عند أطرافه بجلد سمكة البلطي التي تعيش في المياه العذبة.



عندما يحتك جلد سمكة البلطي بجسم المريضة، يتصرّف مثل الخلايا الجذعية، ويتم امتصاصه وتحويله إلى نسيج من الخلايا يشكّل جدران القناة، بما يشبه المهبل الحقيقي.



إشارة إلى أنه قبل استخدام جلد السمكة، يتم تنظيفه وتعقيمه في المختبر، ثم تعريضه للأشعّة بهدف قتل الفيروسات. ،تؤدّي هذه العملية إلى إزالة جميع الحراشف ورائحة السمك، وتنتج عنها مادة هلامية فاتحة اللون يمكن تخزينها لفترة تصل إلى عامَين في علبة معقّمة توضَع في الثلاجة.



وقد ظهرت علامات البهجة الشديدة على وجه مارينهو التي تحدثت لأول مرة مع وكالة FocusOn News عن تأثير العملية الثورية التي غيّرت مجرى حياتها وجعلتها تشعر بأنها "امرأة بكل ما للكلمة من معنى" تستمتع الآن بعيش حياة جنسية سليمة.



وكانت الطالبة الجامعية الشابة من منطقة لافراس دا مانغابيرا في البرازيل، قد شُخِّصَت عند بلوغها سن المراهقة بأنها من دون عنق رحم ولا رحم ولا مبيض.



لكنها عرفت نموًا طبيعيًا في مرحلة البلوغ، ما تسبّب بمفاجأة للأطباء، حتى إنها عانت من انقباضات الدورة الشهرية في معدتها مع أنها لم تعرف مطلقًا الدورة الشهرية.



في سن الخامسة عشرة، تلقّت الخبر الصاعق بأنه ليس هناك سوى نسيج ضام خلف الجلد الذي يسدّ فتحة المهبل. تروي: "بكيت كثيرًا عندما علمت بالأمر. اعتقدت أن عالمي قد انهار. لطالما فكّرت في إنجاب طفل، لكن بات عليّ أن أتقبّل أن ذلك مستحيل".



أصيبت باكتئاب شديد خشية ألا تتمكن أبدًا من اختبار علاقة حب حميمة. وازدادت حالتها سوءًا بعدما سخر منها حبيبها المراهق وانفصل عنها بعد اكتشافه مرضها.



لكن العام الماضي، بعد ستة أشهر من موافقتها على أن تكون الأولى بين أربع نساء سيخضعن للعملية التي لا تزال في طور الاختبار، مارست مارينهو الجنس لأول مرة في حياتها مع شريكها ماركوس سانتوس، 24 عامًا، الذي كان قد مضى أكثر من عام على علاقته بها والذي قدّم لها الدعم على الدوام.



وتكشف مارينهو مسرورة: "أمضيت ثلاثة أشهر في التعافي من العملية، ثم قال لي الأطباء إنه يمكنني ممارسة الجنس".





