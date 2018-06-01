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الاحتلال يعتقل نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني بالقدس

الجمعة 01/يونيو/2018 - 01:05 م
الاحتلال يعتقل نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني بالقدس
أرشيفية
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رحاب منيعم
 
قالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الجمعة، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، إبراهيم أبو سالم من منزله في بلدة "بيرنبالا" شمالي غرب القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد مروان مرعي بعد اقتحام منزله في بلدة كفر دان غربي جنين شمال القدس المحتلة، وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مدينة الخليل، وعدد من القرى والبلدات المحيطة بها، وشنت حملة مداهمات وتفتيش واسعة، طالت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين.

وشهدت بلدة يطا جنوبي الخليل، مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المطاطي بكثافة مما أدى إلى إصابة أحد سكان البلدة برصاصة معدنية في قدمه.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد وصل لـ6500 أسير، من بينهم 350 طفلًا، و62 أسيرة، و6 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، إضافة لـ500 معتقل إداري، و1800 أسير مريض.

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