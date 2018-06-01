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ماكرون لـ"ترامب": الرسوم الأمريكية غير شرعية

الجمعة 01/يونيو/2018 - 01:03 م
ماكرون لـترامب: الرسوم الأمريكية غير شرعية
أرشيفية
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أسماء العزب
 
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إن الرسوم الأمريكية غير شرعية والاتحاد الأوروبي سيرد عليها.

وكان وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس قد أعلن بدء سريان الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبى وكندا والمكسيك.

وحصلت جارتا الولايات المتحدة وهما كندا والمكسيك، أضافة إلى دول الإتحاد الأوروبي على إعفاء مبدئي من الرسوم الجمركية الأمريكية، عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عالمية على الواردات من الصلب والألومنيوم، وسرت هذه الإعفاءات خلال شهر مايو، بينما كان البيت الأبيض يسعى من أجل الحصول على تنازلات عبر المفاوضات.

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