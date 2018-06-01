تبول حمار يتسبب في مقتل شخص وإصابة 3 أخرين بالشرقية

لقي شخص مصرعه منذ قليل، من ظهر اليوم الجمعة، إثر صابته بطلق ناري فيما إصيب 3 أخرين إصابات بالغة على خلفية مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية تل حوين" التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية؛ وذلك على خلفية تبول حمار أمام منزل أحد العائلتين.



تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع مشاجرة بقرية تل حوين، دائرة مركز الزقازيق.



وتبين من التحريات وقوع مشاجرة بين عائلة "الجزارين"، وعائلة "وهدان"، بقرية تل حوين بعلى خلفية تبول حمار أمام منزل أحد الطرفين، وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية، أسفرت عن مقتل أحد أفراد العائلتين وإصابة 3 أخرين إصابات بالغة، وتم تحويل الجثة والمصابين إلى مستشفى الأحرار.







