مسؤول لجنة مسار العائلة المقدسة: هناك وثائق تثبت مسار العائلة المقدسة واعتمادها كحج مسيحي

قال نادر جرجس، مسؤل لجنة مسار العائلة المقدسة، إن انتخاب البابا فرنسيس ساهم في اعتماد مسار العائلة المقدسة وعند زيارة الرئيس الى الفاتيكان لزيارة افتتاح القناة، مشيرا إلى أنه في مارس 2016 بدأ وزير السياحة السابق بعدة زيارات للفاتيكان لاعتماد الزيارة.





وتابع: في فبراير 2017 قام رئيس المجلس البابوي إلى مصر والذي اكد فيها على زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر رغم الحوادث الارهابية التي شهدتها مصر على الكنائس في ذلك العام،وعقبها التنسيق للزيارة بابا الفاتيكان الى مصر في نهاية ابريل من العام الماضي،مؤكدا على الرغم من حادثي الذي شهدته الكنيسة في ابريل من العام الماضي في طنطا واسكندرية الا ان البابا فرنسيس اعلن في اليوم ذاته على تاكيد زيارته إلى مصر.

قال مسؤول لجنة مسار العائلة، إن المشوار ابتدأ منذ 23 مايو عام1947، مشيرا إلى ان مصر تحتفظ بعلاقات مستمرة منذ اكثر من 70عاما.

وتابع نادر أن هناك بعض الوثائق التي تثبت مسار العائلة المقدسة بمصر ،مشيرا الى اهمية اعتماد الحج المسيحي من خلال مسار العائلة المقدسة والذي تؤكد على انه رساله الامان في مصر وترسيخ الى مكانة مصر بين دول العالم،كما انها ترويج السياحي بمصر

بدأ الأنبا إبراهيم إسحق، قداس الإحتفالية بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بمشاركة القمص جورج سليمان، كاهن الكنيسة، والقمص أغسطينوس، كاهن كنيسة العذراء بالزيتون، والقس يوسف أسعد، كاهن كنيسة العذراء قبة الهواء بشبرا.

وافتتح الأنبا إبراهيم، مغارة استقبال العائلة المقدسة بكنيسة العائلة المقدسة، أن افتتاح المغارة في العاشرة والنصف من صباح اليوم، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والمهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، ونادر جرجس عضو عضو اللجنة الوزارية لإحياء مسار العائلة المقدسة.