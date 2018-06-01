إحباط محاولة تهريب 11 طربة حشيش بجمارك بورسعيد (صور)

تمكنت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد برئاسة السيد حسن بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (عمليات) برئاسة حلمي أبوالحسن والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (إلتزام) برئاسة أحمد درويش ومباحث المنافذ من ضبط كمية من مخدر الحشيش الممنوع حيازته أو تصديره أو إستيراده أو تداوله طبقا لجداول قانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته.





وكان قد وردت إخبارية مشتركة من محمد مختار حافظ مدير جمرك الشاحنات والنقيب فتحى عبدالعاطى ضابط مباحث منفذ الشاحنات بوجود معلومات مفادها إعتزام قائد السيارة ماركة إيسوزو رقم ط ص م 6954 تهريب وإخفاء كمية من المواد المخدرة داخل جسم السيارة.





وتم ترقب وصول السيارة لمنفذ الشاحنات الجمركي وتشكيل لجنة جمركية أمنية مشتركة لتفتيش السيارة من الأستاذ عادل خلف كبير باحثين والأستاذ عصام فهيم مأمور الحركة بالتنسيق مع النقيب فتحي عبدالعاطي ضابط مباحث المنفذ.





وعند وصول السيارة لمنفذ الشاحنات الجمركى تم تفتيش السيارة قيادة م. ع. م سائق وبجواره م. م. ا فتبين وجود صندوق خشبى خاص بسماعات السيارة خلف الكرسى الخاص بالسيارة وبفتحه تبين وجود 4 لفافات كل منهما عبارة عن كيس بلاستيك من لدائن أسود اللون داخلهم 11 طربة ملفوفه بقماش بها مادة بنية اللون يشتبه أن يكون لمخدر الحشيش بوزن إجمالى حوالى كيلو و740 جرام.





قرر جمال نصار مدير عام منافذ بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقم 44951 لسنة 2018 والتحفظ علي المضبوطات.