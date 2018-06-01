"الداخلية" تكشف تفاصيل جديدة في واقعة أحباط محاولة تهريب 10 آلاف قرص مخدر بمطار سوهاج



وجاء فى بيان أصدرته الوزارة منذ قليل أن تحريات إدارة البحث الجنائى بمطار سوهاج أكدت إعتزام إسماعيل م،31 سنة،حاصل على ثانوية ومقيم بسوهاج.. تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة عن طريق إستلامها من أحد العاملين بالمطار عقب إنهاء إجراءات سفره على إحدى الطائرات المتجهة لإحدى الدول العربية.

عقب تقنين الإجراءات تم ترقب وصول المذكور ومتابعة خط سيره بالمطار، حيث رصدت المتابعة تواصله هاتفيًا مع أحد الموظفين بالمطار ويدعى مجدى ع،مواليد 1964 – مقيم بأسوان،حيث تم ضبطهما بأحد الأكمنة حال قيام المتهم بإستلام صديرى "يرتدى أسفل الجلباب "من الأخير بداخله( 10300 قرص مخدر ).

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط إعترفا بإرتكاب الواقعة وقرر الأول إستلامه للمضبوطات من الثانى بقصد تهريبها لخارج البلاد. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل جديدة فى واقعة أحباط محاولة تهريب 10 الأف قرص مخدر بمطار سوهاج.