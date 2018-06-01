أستاذ استثمار وتمويل: يجب أن يبدأ المواطن الشعور بتحسن الوضع الاقتصادي



وأشار "إبرهيم"، خلال حواره ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الجمعة، إلى أن كل من حصل على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الدولة، يشعر بالتحسن الذي حدث في الدولة.



ولفت إلى أن الهجمة الشرسة التي تتعرض لها العاصمة الإدارية الجديدة، نفس الهجمة الذي تعرضت له القيادة السياسية عند إنشاء مدن القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، معتبرا أن إنشاء تلك المشروعات إضافة للاقتصاد المصري.



قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن المواطن يجب أن يبدأ الشعور بتحسن الوضع الاقتصادي، من خلال تحسن شبكة الطرق، وعدم انقطاع التيار الكهربائي.