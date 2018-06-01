محافظ القليوبية يخصص 3 أيام للقاء المواطنين أسبوعيا لحل مشاكلهم
الجمعة 01/يونيو/2018 - 11:36 ص
محمد نبيل
وجه اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالاستمرار فى عقد لقاءات المواطنين لبحث مشاكلهم وطلباتهم واقتراحاتهم على النحو التالي: جميع رؤساء الوحدات المحلية القروية لجميع المراكز باجمالى 50 وحدة سيعقد لقاء المواطنين الاسبوعى يوم السبت ومسئول عن إرسال تقرير نجاح عن اللقاء كل اسبوع الى رئيس المركز والمدينة يوم الأحد.
وجميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء يعقدون لقاء المواطنين الاسبوعى يوم الأحد على أن يقوم بارسال تقرير نجاح مجمع من جميع الوحدات المحلية القروية التابعة له بالاضافة الى تقرير المركز والمدينة الى مكتب المحافظ يوم الإثنين من كل اسبوع.
وسيعقد لقاء المواطنين الأسبوعى للمحافظة بديوان عام المحافظة يوم الخميس من كل أسبوع.
وطالب المحافظ رؤساء المدن والاحياء ببذل المزيد من الجهد للتواصل مع المواطنين وملامسة قضاياهم عن قرب والعمل على حلها بصورة عاجلة وعدم تاجيل تنفيذ الاجتماعات فى توقيتاتها المحددة تحت اى ظرف وذلك لخدمة المواطنين وسرعة حل مشاكلهم.
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