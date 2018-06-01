محافظ القليوبية يخصص 3 أيام للقاء المواطنين أسبوعيا لحل مشاكلهم

وجه اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالاستمرار فى عقد لقاءات المواطنين لبحث مشاكلهم وطلباتهم واقتراحاتهم على النحو التالي: جميع رؤساء الوحدات المحلية القروية لجميع المراكز باجمالى 50 وحدة سيعقد لقاء المواطنين الاسبوعى يوم السبت ومسئول عن إرسال تقرير نجاح عن اللقاء كل اسبوع الى رئيس المركز والمدينة يوم الأحد.





وجميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء يعقدون لقاء المواطنين الاسبوعى يوم الأحد على أن يقوم بارسال تقرير نجاح مجمع من جميع الوحدات المحلية القروية التابعة له بالاضافة الى تقرير المركز والمدينة الى مكتب المحافظ يوم الإثنين من كل اسبوع.





وسيعقد لقاء المواطنين الأسبوعى للمحافظة بديوان عام المحافظة يوم الخميس من كل أسبوع.



