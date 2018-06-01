ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ القليوبية يخصص 3 أيام للقاء المواطنين أسبوعيا لحل مشاكلهم

الجمعة 01/يونيو/2018 - 11:36 ص
محافظ القليوبية يخصص 3 أيام للقاء المواطنين أسبوعيا لحل مشاكلهم
طباعة
محمد نبيل
 
وجه اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالاستمرار فى عقد لقاءات المواطنين لبحث مشاكلهم وطلباتهم واقتراحاتهم على النحو التالي: جميع رؤساء الوحدات المحلية القروية لجميع المراكز باجمالى 50 وحدة سيعقد لقاء المواطنين الاسبوعى يوم السبت ومسئول عن إرسال تقرير نجاح عن اللقاء كل اسبوع الى رئيس المركز والمدينة يوم الأحد.

وجميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء يعقدون لقاء المواطنين الاسبوعى يوم الأحد على أن يقوم بارسال تقرير نجاح مجمع من جميع الوحدات المحلية القروية التابعة له بالاضافة الى تقرير المركز والمدينة الى مكتب المحافظ يوم الإثنين من كل اسبوع.

وسيعقد لقاء المواطنين الأسبوعى للمحافظة بديوان عام المحافظة يوم الخميس من كل أسبوع. 

وطالب المحافظ رؤساء المدن والاحياء ببذل المزيد من الجهد للتواصل مع المواطنين وملامسة قضاياهم عن قرب والعمل على حلها بصورة عاجلة وعدم تاجيل تنفيذ الاجتماعات فى توقيتاتها المحددة تحت اى ظرف وذلك لخدمة المواطنين وسرعة حل مشاكلهم.
المزيد عن: محمود عشماوى محافـظ القليوبيــة أخبار مصر أخبار القليوبية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تونس - أساسي
-
x
20:15
-
تركيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
إيطاليا - أساسي
مصر - أساسي
-
x
21:15
-
كولومبيا - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
23:00
-
كاب فيردي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/1/2018 11:40:00 AM