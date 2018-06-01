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أتليتكو مدريد يقترب من التعاقد مع مدافع موناكو

الجمعة 01/يونيو/2018 - 11:30 ص
أتليتكو مدريد يقترب من التعاقد مع مدافع موناكو
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الفجر الرياضي
 
قالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي أتليتكو مدريد الإسباني توصل لاتفاق مع الفرنسي جابرييل سيدي بيه للتعاقد معه من صفوف نادي موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت ليكيب أن مسؤولي موناكو اتفقوا على سعر بيع سيدي بيه مع إدارة أتليتكو مدريد.

ويريد أتليتكو مدريد التعاقد مع سيدي بيه ليكون بديلاً للاعب الكرواتي شيم فيرشاليكو والذي بات قريب من الرحيل عن النادي الإسباني.

يذكر أن عقد سيدي بيه مع نادي موناكو سينتهي في  عام 2022.

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