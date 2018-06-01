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مفاجأة.. الزمالك يضحي بـ"شيكابالا" من أجل نجم الإسماعيلي

الجمعة 01/يونيو/2018 - 11:30 ص
مفاجأة.. الزمالك يضحي بـشيكابالا من أجل نجم الإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 

 

يخطط مسؤولو نادي الزمالك لعقد صفقة تبادلية مع الإسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

 

ويسعى الزمالك لضم تمسك إبراهيم حسن نجم الإسماعيلي لكن النادي الأخير طلب الاستعانة بمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب القلعة البيضاء بعد انتهاء إعارته مع الرائد السعودي بنهاية الموسم الماضي وهو ما رحب به الأبيض شرط موافقة اللاعب.

 

وعرض الزمالك انتقال شيكابالا للإسماعيلي على سبيل الإعارة نظير انتقال إبراهيم حسن للقلعة البيضاء بالإضافة لسداد 15 مليون جنيه يحصل عليها النادي الأصفر مناصفة مع نجوم المستقبل الذي يحق له تقاضي 50% من قيمة بيع إبراهيم حسن لأي نادي .

 

 

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