محافظ القليوبية: نفذنا 1277 مشروعا بتكلفة 125 مليون جنيه لتوفير فرص العمل للشباب

أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بلغت 1277 مشروعا، بتكلفة إجمالية 125 مليون جنيه، بمدن ومراكز وقرى المحافظة؛ لتمويل عدد مشروع متنوع وتم توفير فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.



وأشار إلى أن مركز ومدينة بنها، جاء في المركز الأول، حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 523 مشروعا بقيمة تمويل 37 مليون جنيه، يليه مركز ومدينة شبين القناطر حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 241 مشروعا بتمويل بلغ 11 مليون جنيه.



ووجه "عشماوي" القيادات التنفيذية بالمحافظة بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجله التنمية بالمحافظة.



وأوضح أن برنامج "مشروعك" يساهم في القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد فى عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل حقيقة توفر له حياة كريمة وتحسن مستوى معيشتهم وتساهم فى خلق فرص عمل حقيقة مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة مجالات العمل.

