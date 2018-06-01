جاريث بيل بين اليونايتد وبايرن ميونيخ

يستعد الدولي الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني لمغادرة النادي الملكي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وأثار جاريث بيل الشكوك حول مستقبله بعد التصريحات التي أدلى بها بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.





وقد تألق بيل في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ، بعد أن سجل هدفين ليقود ريال مدريد للفوز على ليفربول بنتيجة 3/1.





وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ستار الإنجليزية فإن بيل سيكون بصدد الاختيار بين مانشستر يونايتد أو بايرن ميونيخ ، إذا رحل عن ريال مدريد هذا الصيف.





وارتبط بيل بالانتقال إلى مانشستر يونايتد بناءًا على رغبات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ، في حين يرغب بايرن ميونيخ بالحصول على توقيعه لتعويض الرحيل المحتمل لروبرت ليفاندوفسكي.





وسوف يفاضل بيل بين عرضي مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ للرحيل إلى أحدهما هذا الصيف.



