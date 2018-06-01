94 ألف شخص متقدم للتحليل من فيروس سي بالقليوبية

وأشار إلى أن حملة القضاء علي فيروس سي تستهدف الفئة العمرية من 18 عاما فأكثر وهى الفئة العمرية المسموح بعلاجها طبقا لبروتوكول العلاج العالمي مضيفا انة من المقرر إجراء تحليل للكشف على الاجسام المضادة لفيروس “سى” ومن يثبت ايجابيته يتم تحويله لاجراء تحليل PCR للتأكد من اصابته بالفيروس من عدمه مضيفًا بانه من يثبت اصابته بفيروس سي يتم صرف العلاج له فى نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان.



قال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن عدد المترددين على المستشفيات للتحليل من مرض فيروس سي بلغ نحو 94 ألف وتم تسليم العلاج للحالات التى تحتاج للعلاج من الفيروس وذلك فى اطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس “سى “2020 ” والتى بدأت في 6 مراكز وهى شبين القناطر وبنها وقليوب والخانكة ومدينة شبرا الخيمة والخصوص.وأشار الطباخ إلى أنه تم تخصيص 10 مراكز رعاية صحية اولية لعمل تحليل فيروس سى وقياس السكر والضغط وكتله الجسم وذلك بداية من شهر ابريل الجارى وهو المركز الطبى العام بادارة بنها الصحية والمركز الطبى العام بادارة طوخ الصحية والمركز الطبى العام بادارة كفر شكر الصحية ومركز عرب جهينة الطبى بادارة شبين القناطر الصحية والمركز الطبى العام بادارة القناطر الخيرية، ومركز عثمان الطبى بادارة حى غرب شبرا الخيمة الصحية ومركز حجازى الطبى بادارة حى غرب شبرا الخيمة الصحية ومركز بهتيم ثانى الطبى بادارة حى شى شرق شبرا الخيمة الصحية والمركز الطبى بالخصوص بادارة الخانكة الصحية ومركز طبى المستقبل بإدارة العبور الصحية.ومن جانبه أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أنه تم اجراء جميع اعمال التنسيق مع وزارة الصحة بشان توفير كافة المتطلبات لتنفيذ الحملة وفحص جميع مواطني المحافظة من خلال قوافل طبية ستجوب جميع القرى والمدن والكفور والعزب بالتنسيق مع الوحدات الصحية والوحدات المحلية.ووجه عشماوى مديرية الصحة بتسهيل اعمال الحملة مع ضرورة التنوية لجميع المواطنين بالحملة من خلال وسائل الاعلام ومكاتب الصحة بالمدن والقرى وخاصة مع تواجد الحملة من خلال قوافل بالشوارع والميادين الرئيسية ثم انتقال أعمال القافلة بمدن المحافظة المختلفة.