عضو مجلس النواب ورئيس حي المطرية يشاركان في احتفالية افتتاح مغارة العائلة المقدسة

شارك الأنبا إرميا، الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، في القداس الإلهي بالمطرية، بحضور بطريرك الكاثوليك بمصر، وسفير الفاتيكان في القاهرة، المطران برونو موزارو، والدكتورة فينيس كامل، وزير البحث العلمي.





كما شارك في القداس الإلهي عدد من القيادات منهم النائب ثروت بخيت عضو مجلس النواب، وخالد المحمدي رئيس حي المطرية، والنائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب، والنائب هاني الأسيوطى، وكمال مصطفى رئيس قطاع الآثار القبطيةوالإسلامية بوزارة الآثار، وعاطف نجيب نائب رئيس القطاع الآثار، واسعد حلمي رئيس الإدارةالمركزية للقاهرة والجيزة.





وبدأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس الإحتفالية بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بمشاركة القمص جورج سليمان، كاهن الكنيسة، والقمص أغسطينوس، كاهن كنيسة العذراء بالزيتون، والقس يوسف أسعد، كاهن كنيسة العذراء قبة الهواء بشبرا.





وافتتح الأنبا إبراهيم، مغارة استقبال العائلة المقدسة بكنيسة العائلة المقدسة، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والمهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، ونادر جرجس عضو عضو اللجنة الوزارية لإحياء مسار العائلة المقدسة.

وتعتبر مغارة العذراء، بكنيسة العائلة المقدسة بجوار "شجرة مريم" بالمطرية، أحد أهم معالم زارتها العائلة المقدسة، فهى أقدم شجرة في مصر كانت تجلس تحتها السيدة العذراء.



