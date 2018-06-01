معلومات أساسية عن دعامة الأسنان للأطفال

في مرحلة مبكرة من الطفولة تنمو الأسنان الدائمة، لذلك قد يوصي الطبيب بالدعامة مبكرًا نتيجة وجود عدة مشاكل تم رصدها خلال الفحص الدوري لأسنان الطفل حتى لو يكن الإعوجاج واضحًا.



والسن المناسب لارتداء دعامة الأسنان بين 12 و13 سنة. قبل ذلك قد يحتاج الطفل إلى إجراء يسمّى "ما قبل الدعامة" إذا كان لديه اختلال شديد في اصطفاف الأسنان.

كما يوصي الطبيب أحيانًا بارتداء الطفل دعامة الأسنان في سن مبكر بين سن 9 و10 سنوات لأن ذلك يختصر وقت العلاج بالدعامة.



أنواع الدعامات:



الدعامة المعدنية. هو النوع العادي والأكثر شيوعًا من الدعامات وهو مصنوع من المعدن. يحتاج الطفل لارتداء هذا النوع من الدعامات ما بين سنة وسنة ونصف بشكل دائم.

دعامة السيراميك. يوجد شبه في المقاس والشكل بين دعامة السيراميك والدعامة المعدنية، لكنها تختلف في اللون. دعامة السيراميك بيضاء مثل لون الأسنان. لا يعتبر هذا النوع شائعًا لتكلفته المرتفعة. يستغرق العلاج بدعامة السيراميك بين سنة وسنتين بشكل دائم.



الدعامة الخفية. هناك نوعان من الدعامة الخفية: المقوّسة، والشفّافة، وكلاهما يمكن خلعة وتركيبه. توضع الدعامة المقوّسة خلف الأسنان، ولا يمكن رؤيتها، وتكلفة هذه الدعامة مرتفعة. ويمكن خلع الدعامة الشفافة أيضًا أثناء الأكل أو غسل الأسنان، ثم تركيبها وغسلها قبل إعادة ارتدائها. هذه الدعامة شفافة، وينبغي تغييرها كل شهرين، وتكلفتها مرتفعة جدًا لأنه لا يتم تصنيعها إلا في دول معينة.

المتابعة. إذا تم استعمال الدعامة المعدنية أو دعامة السيراميك ينبغي زيارة الطبيب مرة كل شهر. بينما يحتاج الطفل مراجعة الطبيب مرة كل شهرين أو 3 أشهر إذا استعمل الدعامة المقوّسة أو الشفافة، وينبغي ارتداء الدعامة الشفافة يوميًا ما بين 18 و20 ساعة.

الطعام. عند ارتداء الدعامة المعدنية أو السيراميك أو المقوّسة ينبغي تجنب أكل الأطعمة القاسية مثل المكسرات، أو اللزجة مثل الشوكولا. بعد انتهاء العلاج لا يوجد خوف من أكل أي طعام. وينبغي غسل الأسنان جيدًا مرتين في اليوم خلال مرحلة العلاج بتقويم السنان بالدعامة





