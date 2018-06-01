هشام إبراهيم: ما حققته مصر من إنجازات أكد "أننا بنشتغل بجد"



وأشار "إبرهيم"، خلال حواره ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الجمعة، إلى أن مصر بدأت بالاهتمام بالبنية الأساسية، حيث بدون الاستثمار في البنية الأساسية، لن تتحسن حياة المواطنين، ولن نتمكن من جذب المستثمرين.



قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن ما تم إنجازه من مشروعات على مدار الأربع سنوات الماضية، أعطى رسالة للعالم الخارجي أن "مصر بتشتغل بجد".