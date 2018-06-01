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طارق رفعت: أيمن سلامة كتب مشهد الاغتصاب بحرفية

الجمعة 01/يونيو/2018 - 11:11 ص
طارق رفعت: أيمن سلامة كتب مشهد الاغتصاب بحرفية
طارق رفعت مع غادة عبدالرازق
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دينا منير
 
يقول طارق رفعت مخرج «ضد مجهول»: «رغم أن غادة عبد الرازق سبق وقدمت أدوار الأم المصابة فى أبنائها لكنها ممثلة محترفة، وتعرف كيف تقدم كل دور بشكل مختلف.

وعن مشهد الاغتصاب والغسل يقول: «الحقيقة أن المؤلف أيمن سلامة كتب المشهدين بحرفية شديدة، وعندما فكرت فى كيفية تنفيذ المشهد، فكرت بشكل منطقى جدًا فبالنسبة لواقعة الاغتصاب فهو ليس مجرد اعتداء جنسى، وإنما اغتصاب حق غير مشروع وانتهاك حرمة طفلة يتم مهاجمتها فتشعر بالاختناق والضعف فى المقاومة، فبدأت أفكر فى كيفية تقديم مشهد اغتصاب دون أن نرى الاغتصاب، فكانت الكادرات أغلبها تبرز معاناة الفتاة وهى تقاوم وتشعر بالقهر وقلة الحيلة فى حماية نفسها فتشعر بالاختناق.
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