طارق رفعت: أيمن سلامة كتب مشهد الاغتصاب بحرفية

يقول طارق رفعت مخرج «ضد مجهول»: «رغم أن غادة عبد الرازق سبق وقدمت أدوار الأم المصابة فى أبنائها لكنها ممثلة محترفة، وتعرف كيف تقدم كل دور بشكل مختلف.



