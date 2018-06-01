غادة عبدالرازق: أنا رقم 1 ولا أنافس إلا نفسي

ركزت فى سنواتى الماضية على الأنثى وأعود فى "ضد مجهول" للتمثيل





أتابع مسلسلات عادل إمام ويحيى الفخرانى وكرارة وزينة ومصطفى شعبان





اختياراتى فى آخر عامين لم تكن فى محلها ومكانتى لم تتغير









عادت الفنانة غادة عبد الرازق بقوة للدراما بمسلسلها «ضد مجهول»، واستطاعت أن تحبس أنفاس المشاهدين بقصة درامية موجعة تحفظ بها مقعدها فى الصدارة مرة أخرى.





ومؤخراً قررت أن تعيد حساباتها لتتربع على القمة بمسلسلها «ضد مجهول» والذى تتحدث عنه فى حوارها مع لـ«الفجر» وتكشف العديد من الأسرار.









■ بعد مسلسلى "مع سبق الإصرار" و"حكاية حياة" تتعاون غادة عبد الرازق مع المؤلف أيمن سلامة فى مسلسلها الجديد "ضد مجهول" لماذا اخترت العودة مع أيمن؟





- كنت أبحث عنده على الحبكة الدرامية فهو من كتاب السيناريو ذوى الوزن الثقيل، يستطيع أن يرسم خطوطاً درامية متشابكة، ويعرف كيف يبدأها ويختمها، وكل حلقة لابد من وجود حدثين مهمين على الأقل، يكتب بطريقة تصاعد الأحداث للذروة ثم يهدأ قليلاً ليعود من جديد ويحبس الأنفاس فى الحلقات التى تليها، وهو ما وجدته مفقوداً فى كل الدراما التى يتم تقديمها فى رمضان فيرتبط المشاهدون بالشخصيات ويتفاعلون معها وهذا قليلا ما يحدث.









■ الجمهور اعتاد أن يرى غادة تقدم أدوار الأم بطريقة مختلفة عاما بعد الآخر، ما هى الخلطة السرية لغادة عبد الرازق فى تقديم دور الأم؟





- فى البداية أنا أم وكل من حولى أمهات، سواء ابنتى روتانا أو شقيقتى يسرية وحتى أصدقائى، وكل منا لها طريقة مختلفة فى التعامل مع أبنائها، وعندما أقدم شخصية الأم على الشاشة أضع عليها لمساتى بالإضافة إلى اقتباسى لبعض تصرفاتهن المحفورة فى ذاكرتى، والحقيقة أن ذلك ساعدنى كثيرًا فى الاختلاف الذى لمسه الجمهور فى كل دور قدمته.









■ دور الأم المكلومة تكرر كثيرا معك كيف تحضرين لكل شخصية دون الوقوع فى فخ التكرار؟





- فى الكابوس قدمت دور أم يقتل ابنها وكانت سيدة محجبة أمية، فى النهاية هى صاحبة مقلب قمامة، لكنها امرأة قوية وناجحة تحب الولد أكثر من البنت، وهذا نوع من الأمهات، وفى سبق الإصرار قدمت دور الأم المثقفة جدًا والناجحة، لكن رغم ذكائها إلا أن أول شخص ضحك عليها وتزوجته كان سببًا فى تدمير بيتها، فالذكاء بالعمل لم يشفع لها الحفاظ على أبنائها، وهو نوع آخر، والشرق الأوسط كله أمهات لكن أم عن أم تفرق، فى ضد مجهول أقدم شخصية أم عادية لديها بنتان ومتحفظة رغم أنها امرأة عاملة إلا أن ابنتها عندما تمت 15 سنة بدأت تضيق عليها فى ملابسها وتربيها بشكل كبير وهو نوع مختلف عن الأمهات التى سبق وقدمتها.









■ دعينا نتوقف عند مشهد اغتصاب ابنتك فى المسلسل، حدثينا عن كواليسه؟





- ما لا يعرفه المشاهدون عن هذا المشهد أنى وقعت بالفعل وأنا أجرى للحاق بابنتى، وأن ارتطام وجهى فى باب السيارة كان حقيقيا، حتى أنى طلبت من المخرج أن يحتفظ بالميكنج وألا يعرضه حتى لا ينفصل الجمهور عن المشهد، وتعاملت مع المشهد كأم قبل أن أكون ممثلة، تخيلت لو لا قدر الله حدث مكروه لأحد عزيز على فماذا ستكون ردة فعلى، خاصة أننى لا أعرف ما حدث لها فبدأت أجرى لألحق بها حتى وصلت للباب وتوقفت لحظات من فرط إحساسى بالرعب على ابنتى إلى أن وجدتها مقتولة.









■ مشهد غسل جثمان ابنتك هو الأصعب على الإطلاق كيف استعددت له؟





- المشهد لم يكن مكتوبًا به الربط بين غسل البنت بعد وفاتها، ومشهد الفلاش باك والأم تحمى ابنتها وهى طفلة، والحقيقة أن هذا المشهد أصابنى بالاكتئاب أنا وكل طاقم العمل حتى أن البنت مرت بحالة نفسية صعبة وهى تصور المشهد وكل فترة أقول لها أثناء التصوير «بعد الشر عليكى يا حبيبتى»، وتم تصوير المشهد فى 6 ساعات، والحقيقة أنى كنت متأكدة أن ردة فعل الجمهور ستكون أصعب مما شعرت به أثناء التصوير وبكيت عندما شاهدت المشهد فى الحلقة الخامسة.









■ هل الرقابة كانت لها توصيات بشأن المسلسل؟





- مطلقا، وما فاجأنى الحذف الذى صدر من إدارة القناة لمشهد حوارى بينى وبين حنان مطاوع تتحدث فيه عن طريقة مقتل ابنها الذى تعرض لحادث اغتصاب فى المدرسة وهروب الجانى، والحقيقة إنى لا أفهم وجهة النظر فى ذلك خاصة أن هذا صلب الموضوع، فنحن نقدم عملا به رسالة توعية للأمهات وكيفية المحافظة على أطفالهم وحمايتهم من الاغتصاب، والفترة الماضية قرأنا العديد من الأخبار عن تكرار تلك الحوادث دون تمييز ولد أو بنت، وهناك أمهات أميات ومن هنا يأتى دورنا كفنانين أن نقدم موضوعات بها رسائل توعية حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث، «لما أنا أحط جملة حوارية زى دى عشان الناس البسيطة تاخد بالها، وتيجى انت تشيلها يبقى أنا بكلم الناس فى إيه» وطالما حذفت أكيد هناك سبب قوى لذلك لم يأت فى بالنا.









■ فى تصريح لك قلت «ضد مجهول حفظ لى مكانتى فى الصدارة عند الجمهور» هل يجرؤ أحد أن يحرك مكانة غادة عبدالرازق عند جمهورها؟





- الحقيقة «محدش حركها» اختياراتى السنة الماضية لم تكن موفقة، أخفقت فى اختياراتى فكان لابد من إعادة النظر فيما أقدم وأحسبها صح، واختار نصا يبين إمكانات غادة عبد الرازق التمثيلية وليست الأنثى، الناس واخدة فكرة عن غادة عبد الرازق إنها ممثلة، وكل سنة كانوا بينتظروا منى عمل يشوفونى فيه بمثل كويس، السنوات الماضية كنت أختار أعمالا تهتم أكثر بغادة عبد الرازق الأنثى أكثر من الممثلة فلما قدمت هذا العام ضد مجهول شعرت وأنى عدت إليهم بالانطباع المثبت لديهم أن غادة بتمثل كويس.









■ لو قلت إن غادة عبد الرازق رفعت سقف المنافسة بين النجمات بضد مجهول ما تعليقك؟





- هذا حقيقى فقد سبق وعملت ذلك عندما قدمت «مع سبق الإصرار» و«حكاية حياة» وعدت هذا العام من جديد ورفعت المنافسة لأعلى مع ضد مجهول، وفى الواقع أنا صعبت المنافسة على نفسى قبل أن أصعبها على غيرى، لأنى لا أعرف ما سأقدم العام المقبل وبدأت أقول لنفسى «هو أنا هروح فين هطلع لأنهى سقف تانى»؟، فصعبتها عليا أنا قبل ما أصعبها عليهم.









■ ما رأيك فيمن يقول أن غادة عبد الرزاق تنافس نفسها فقط هذا العام؟





- ده شيء حلو، ويجعلنى حريصة أكثر على أعمالى، فمثلا أنا فى عيد الفطر سأنافس نفسى فى فيلمين بالعيد هما «حرب كرموز» و«كارما» ومفيش حد طبيعى بيعمل كده، وهذا يبين أن الفنان المتمكن من أدواته يستطيع أن يعمل أى شيء، وأنافس نفسى بنفسى هذا أصعب شيء فى العالم.









■ ماذا عن ردود الأفعال التى وصلتك حتى الآن؟





- بالفعل ردود الأفعال أبهرتنى وفى النهاية أرى أن النجاح ما هو إلا توفيق من عند الله.









■ من أول من بارك لغادة عبد الرازق على العمل؟





- كثيرون، بدءا من المنتج تامر مرسى، والإعلامى عمرو الليثى الذى قال لى نحن نتشرف بأن هذا العمل يعرض على قناة الحياة، إسعاد يونس والسبكية، وكل أصدقائى الفنانين دون استثناء، وإليسا اتصلت بى وباركت لى على العمل حتى إنها بكت فى التليفون من انفعالها بالأحداث.









■ على ذكر الفنانة إليسا، غادة عبد الرازق اعتادت أن توجع قلوب الجمهور مرتين الأولى بالدراما والثانية بالتتر، كيف جاء اختيارك لإليسا لتغنى تتر عشت وشفت؟





- وأنا فى التصوير كنت أفكر فى تقديم تتر غنائى يليق بالدراما فى ضد مجهول فاستعنت بمدير أعمالى مصطفى سرور، الذى تحدث مع الشاعر تامر حسين، وقصصنا له أحداث المسلسل وبعد ثلاثة أيام جاءنى بالكلمات، وبعدها بأسبوع كان عمرو مصطفى انتهى من الألحان وبعدما سمعناها وجدنا أن أفضل شخص قادر توصيل الإحساس بهذه الكلمات هى إليسا والحقيقة أنها سعدت بها جدًا وغنتها فى ثلاثة أيام.









■ كلمات الأغنية تقول "أنا عشت وشفت الجبروت" غادة عبد الرازق شافت فى حياتها جبروت قد إيه؟





- كتير جداً، فبدأت العمل بهذه المهنة من عمر 21 سنة، ومررت بإخفاقات كثيرة، «وقعت وقمت كذا مرة»، وعقبال ما النجومية جاءتنى كان عمرى 32 سنة، لذا دائمًا أقول للفنانين ما تستعجلوش النجومية عشان مبتجيش فجأة، بتيجى خطوة خطوة وفى كل خطوة خبرتك بتزيد وموهبتك بتصقل، النجومية مش من يوم وليلة «ماكنش حد غلب».









■ غادة عبد الرازق رقم 1 فى رمضان، متأكدة أن رقم 1 مكمل معاكى عشان مسنودة على فيلمين فى العيد؟





- أنا ساندنى ربنا ولما بخلص لحاجة قوى وبديها من قلبى لازم ربنا يقف جمبى عشان كده أنا رقم 1.









■ لو غادة عبد الرازق رقم 1 مين فى نظرك رقم 2؟





- لا مقدرش أقول.









■ لماذا تفضلين تقديم الدراما فى رمضان فقط، رغم أن سوق الدراما أصبحت مفتوحة طوال العام؟





- أنا أرى أن النجاح الحقيقى هو الاستمرارية، وأظل ثابتة فى مكانتى كل عام فى رمضان فى حد ذاته نجاح، فى ناس كتير بتقدم أعمالا لكنها لا تبقى فى نفس المكانة، وأنا أقيس مكانتى عند الجمهور فى الدراما الرمضانية من أيام «الحاج متولى»، 16سنة حافظة مكانتى فى رمضان، أن أقدم عمل حلو قوى أو نص نص ده طبيعى، لكن مكانتى محفوظة، حتى الدنيا بكل ما فيها غير ثابتة على وتيرة واحدة، فالإنسان فى حياته يوم مبسوط ويوم حزين، وما وصلت له حتى الآن على مدار كل السنوات نجاح حقيقي.









■ صرحت بأنك قررت أن "تلبسى الوش" عشان الطيبة بتتعب؟





ضاحكة: «حاولت ولكن بأرجع لأصلى لأن الطبع غلاب، وأنا طيبة بطبعى، بحاول أركب الوش عشان بشوف ردود أفعال من الناس لم أكن أتوقعها، لو وقعت يوم أتفاجأ بالمقربين بدلًا من أن يقفوا بجانبى، أنهم ماصدقوا، وبقى يقولوا «خلاص دى خصلت وانتهت»، أنا كنت ممكن أرد وأجيب لهم حاجات قديمة جدًا، لكنى بفضل أقول لنفسى معلش أعملى نفسك مش واخدة بالك، ما يمكن ربنا عمل كدة عشان تعرفى نفسيات الناس من حولك».









■ فى اعتقادك هل المرأة القوية لابد أن تكون مرت بحياة عصيبة جعلت منها شخصية قوية؟





المرأة القوية من الباب للطاق كدة، تبقى ست شرانية لا تطاق فإذا كانت قوية لمجرد الاستقواء، مينفعش يبقى جوزى راجل محترم وأنا قوية عليه عشان ميكسرنيش، مينفعش ولادى يكونوا متربين وأنا قوية عليهم لمجرد خوفى إنهم يخطأون، أنا كغادة عبد الرازق دايما بقول اللى يقوى عليا هقوى عليه، لكن من الباب للطاق استحالة، يوم ما حد يدينى بالقلم هرجعله القلم أقوى مفيش حاجة اسمها سامحى، خصوصًا أنه إدانى القلم بدون سبب، مش أى حد ماشى فى الشارع يخبَط فى غادة عبد الرازق وأسكت له، مثل شخصية ندى فى ضد مجهول حاولت أن تأخذ حقها بالقانون لكنها فشلت فقررت أن تستقوى وتأخذ حقها.









■ هل شاهدت أعمال زملائك فى رمضان؟





- شاهدت الحلقة الأولى فقط من بعض الأعمال لظروف التصوير، لكنى سأحرص على متابعتهم بالكامل بعد رمضان، خاصة يحيى الفخرانى وعادل إمام، وأيوب وكلبش وزينة ونيللى ومى، الوحيد الذى أشاهده يوميا هو برنامج رامز جلال لأنه يعرض وقت الإفطار.









■ هل وقعت فى فخ رامز هذا العام؟





ضاحكة: للأسف أوقعنى رامز فى الفخ، كنت أعتقد أنى سأشارك فى برنامج للمونديال واكتشفت أنه مقلب.









■ ماذا عن طقوسك فى رمضان؟





- لأنى لم أنته من التصوير فيومى يكون بالتصوير صباحا وأفطر باللوكيشن وأحيانا يكون التصوير بعد الإفطار، فتكون طقوسى مثل كل المصريين أحضر للإفطار وأستقبل شقيقتى يسرية وأشارك جمهورى تلك اللحظات على الانستجرام.









■ أخيرا الجمهور سيحتفل مع غادة بفيلمين فى العيد، قلبك سيكون عند شباك التذاكر مع أى منهما؟



