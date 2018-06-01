الأرصاد تُعلن حالة طقس غدًا السبت 2/6/2018 في الشرقية
الجمعة 01/يونيو/2018 - 11:09 ص
إسلام علي وسمر السيد
تشهد محافظة الشرقية، غدًا السبت، طقس حار على كافة الأنحاء، وارتفاعًا في درجة حرارة الهواء.
ويسود طقس حار نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، حيث تصل درجات الحرارة 21 الصغرى و33 الكبرى.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس مائل لدفء على أغلب الأنحاء نهارًا، دافيء في أول الليل وآخره.
وتستمر الموجه الحارة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
ويسود طقس حار نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، حيث تصل درجات الحرارة 21 الصغرى و33 الكبرى.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس مائل لدفء على أغلب الأنحاء نهارًا، دافيء في أول الليل وآخره.
وتستمر الموجه الحارة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.