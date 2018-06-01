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حالة طقس اليوم الجمعة 1/6/2018 في محافظة الشرقية

الجمعة 01/يونيو/2018 - 11:08 ص
حالة طقس اليوم الجمعة 1/6/2018 في محافظة الشرقية
الطقس
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إسلام علي وسمر السيد
 
تشهد محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، طقس حار على كافة الأنحاء، وارتفاعًا في درجة حرارة الهواء.

ويسود طقس حار نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، حيث تصل درجات الحرارة 20 الصغرى و34 الكبرى.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل لدفء على أغلب الأنحاء نهارًا، دافيء في أول الليل وآخره.

وتستمر الموجه الحارة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
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