مديرية أمن أسيوط توزع 5000 كرتونة "أهلا رمضان" على المواطنين

شهدت مديرية أمن أسيوط، اجتماعات دورية، مع قيادات الغرفة التجارية، ومديرى التجمعات الاستهلاكية الكبرى، ومسئولى أفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، لضبط أسعار الأسواق، والتفاعل مع حملة وزارة الداخلية لبيع السلع الاستهلاكية للجمهور، بسعر الجملة، ضمن إجراءات الحفاظ على الأمن الاجتماعى فى المحافظات الأكثر فقرا.



