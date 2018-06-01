مديرية أمن أسيوط توزع 5000 كرتونة "أهلا رمضان" على المواطنين
الجمعة 01/يونيو/2018 - 11:02 ص
خالد العسقلاني
شهدت مديرية أمن أسيوط، اجتماعات دورية، مع قيادات الغرفة التجارية، ومديرى التجمعات الاستهلاكية الكبرى، ومسئولى أفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، لضبط أسعار الأسواق، والتفاعل مع حملة وزارة الداخلية لبيع السلع الاستهلاكية للجمهور، بسعر الجملة، ضمن إجراءات الحفاظ على الأمن الاجتماعى فى المحافظات الأكثر فقرا.
وعقد اللواء جمال شكر، مساعد الوزير لأمن أسيوط، اجتماعًا مكبرًا، حضره اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، والعميد عصام غانم، مدير الأمن العام، ومساعدو المدير لشمال وجنوب المحافظة، لدراسة تسيير سيارات «أهلا رمضان»، بالتنسيق بين مديرية أمن أسيوط ومديرية التموين والغرفة التجارية بالمحافظة.