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أسعار الذهب اليوم الجمعة 1/6/2018 في محافظة الشرقية

الجمعة 01/يونيو/2018 - 11:03 ص
أسعار الذهب اليوم الجمعة 1/6/2018 في محافظة الشرقية
ذهب
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إسلام علي وسمر السيد
 
استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بمحافظة الشرقية، وسجل عيار 21 مبلغ 653 جنيها للجرام في تعاملات اليوم، وسجل عيار 18 مبلغ 560 جنيها، عيار 24 مبلغ 746 جنيها.

وتراوح سعر الجنيه الذهب من مبلغ 5222 إلى 5230 جنيها، وسعر الأوقية من 22.950 إلى 23.209 جنيها، بينما سجل كيلو الذهب من سعر 746.286 إلى 746.783.
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