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تعرف على النشرة المرورية بالعاصمة صباح الجمعة

الجمعة 01/يونيو/2018 - 11:02 ص
تعرف على النشرة المرورية بالعاصمة صباح الجمعة
سيولة مرورية
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هبة عبد الحفيظ
 
شهدت الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، انتظام حركة المرور وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار رجال المرور لتيسير الحركة المرورية.

وانتظمت حركة السيارات بميدانى روكسى بمصر الجديدة ورابعة بمدينة نصر، وطريق الأوتوستراد، ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة، وانتشر أفراد وأمناء شرطة الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل والشوارع الرئيسية، لتسهيل حركة السيارات.

كما ظهر انسياب فى حركة السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءا من المعادى، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وأمام القادم من ميدان المؤسسة حتى ميدان عبد المنعم رياض.

فيما انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة سيولة مرورية، وانتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان وكوبرى قصر النيل وشارع قصر العينى.
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