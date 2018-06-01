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أسعار الحديد اليوم الجمعة 1/6/2018 في محافظة الشرقية

الجمعة 01/يونيو/2018 - 11:01 ص
أسعار الحديد اليوم الجمعة 1/6/2018 في محافظة الشرقية
حديد
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إسلام علي وسمر السيد
 
استقرت أسعار حديد التسليح اليوم الجمعة، بمحافظة الشرقية، حيث سجل متوسط سعر طن حديد عز 13000 جنيه، وسجل طن حديد بشاي 13000 جنيه، وطن حديد الوطنية للصلب "العتال" 12750 جنيهًا.

فيما سجل طن حديد المصريين سعر 13100 جنيه، وطن حديد المراكبي سعر 12750 جنيها، والجارحي سعر 12950 جنيها، وسجل الحديد الصيني والأوكراني والتركي 12750 جنيها للطن.
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