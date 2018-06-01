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أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 1/6/2018 بمحافظة الشرقية

الجمعة 01/يونيو/2018 - 10:59 ص
أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 1/6/2018 بمحافظة الشرقية
أسمنت
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إسلام علي وسمر السيد
 
شهدت أسواق مواد البناء بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، استقرار في أسعار الأسمنت، حيث بلغ متوسط سعر الأسمنت المسلح 1125 جنيهًا للطن، ووصل متوسط سعر طن أسمنت الشركة العربية للأسمنت المسلح 1153 جنيها، وبلغ متوسط سعر أسمنت النصر 1128 جنيها للطن.

وبلغ متوسط سعر أسمنت السويدي 1143 جنيها، وأسمنت طره إلى 1143 جنيها، وسجل أسمنت التعمير 1135 جنيها، وأسمنت حلوان 1143 جنيها، كما بلغ أسمنت السويس 1143 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1880 جنيها، وبلغ سعر الأسمنت الأبيض العادة 1850، وسوبر رويال 1880، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1870 جنيها للطن، كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 1088 جنيها، وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 1185 جنيها.

وسجلت أسعار الجبس نفس معدلاتها عند 540 جنيها للطن، وسجل جبس القومية 520 جنيها، وجبس البلاح 600 جنيه، وسجل جبس الدولية 640 جنيها، بينما سجل جبس المعمار 635 جنيها، وجبس مصر سيناء 615 جنيها.
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