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لإطلالة كلاسيكية مميزة.. اتبعي تلك النصائح

الجمعة 01/يونيو/2018 - 10:58 ص
لإطلالة كلاسيكية مميزة.. اتبعي تلك النصائح
لإطلالة كلاسيكية مميزة
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إذا كنتي من أصحاب الذوق الكلاسيكي، نقدم لكي في السطور التالية عدة نصائح لإطلالة كلاسيكية مميزة في شهر رمضان المبارك.

اختاري تصميمًا باللون الأسود تميزه البساطة الأنثوية الملهمة والتطريزات الشرقية أو كأسلوب العبايات.

اعتمدي معها مكياجًا بالألوان المشرقة كي تبرزي ملامحك المميزة أو أطلقي العنان لسحر عينيك بوضعك ظلال عيون باللون البني على جفنيك إلى جانب الماسكارا الكثيفة على الرموش.

كما لا تنسي بإكمال إطلالتك بأكسسوارات ملفتة


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