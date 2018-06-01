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أسعار الأسماك اليوم الجمعة 1/6/2018 في محافظة الشرقية

الجمعة 01/يونيو/2018 - 10:57 ص
أسعار الأسماك اليوم الجمعة 1/6/2018 في محافظة الشرقية
أسماك
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إسلام علي وسمر السيد
 
استقرت أسعار الأسماك بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، حيث تراوح سعر البلطي ما بين 19 إلي 28 جنيها، والبوري بين 37 إلى 55 جنيها، والماكريل 28 جنيها، والمرجان 50 جنيها، والفيليه 95 جنيها.

بينما تراوح سمك المكرونة البلدي 50 جنيها، والكابوريا ما بين 50 إلي 90 جنيها، الجمبري ما بين 50 إلي 75 جنيها، والجمبري الجامبو 250 جنيها، وسمك السردين 27 جنيها، والسبيط 55 جنيه، والبربون ما بين 35 إلى 55 جنيها، وثعابين البحر 120 جنيها، والمكرونة السويسي 85 جنيهًا.

وسجل سعر المكرونة المجمد 33 جنيها للكيلو، والجمبري المجمد 75 جنيها للكيلو، والسردين المجمد 22 جنيها، والماكريل المجمد 39 جنيها.
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