انطلاق برنامج "من روسيا مع التحية"عبر MBC مصر غدا
الجمعة 01/يونيو/2018 - 09:54 ص
صلاح حسن
تُطلق قناة MBC مصر في تمام الثانية صباحًا بداية من غدًا البرنامج اليومي الجديد "من روسيا مع التحية" مع رزان مغربي ومُهيب عبد الهادي، وبمُشاركة خاصة ومميزة للنجوم بيومي فؤاد ومُصطفي أبو سريع وحسن عبد الفتاح.
يأتي هذا من قلب العاصمة الروسية ومن أجواء الإستعدادات المُكثفة لإنطلاق كأس العالم منتصف الشهر المقبل.
ووسط أجواء غير تقليدية تنطلق الحلقات اليومية بمُشاركة أحد نجوم الرياضة أو الفن أو الإعلام حيث يُعد البرنامج بمثابة دليل سياحي مُتكامل لكل مصري يفكر في السفر الي روسيا خلال مباريات كأس العالم.
وخلال الحلقات اليومية يقوم مقدمي الرنامج رزان و مهيب بصحبة فريق العمل في كل حلقة بمحاولة نشر العادات و التقاليد المصرية المختلفة بين الشعب الروسي وخصوصاً المأكولات والمشروبات الشعبية من خلال الاستعانة بخدمات الشيف حسن، ويحتوي البرنامج على أفكار غير تقليدية وترفيهية مختلفة ومتنوعة يظهر من خلالها فريق عمل البرنامج وضيوفهم بشكل كوميدي.
يُعرض برنامج "من روسيا مع التحية" على قناة " MBCمصر" يومياً الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، ويُعاد الساعة 8:30 مساءً على " MBCمصر2"، ويبدأ عرضه الجمعه 1 يونيو 2018 الساعة 2:00 بعد منتصف الليل.
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