واشنطن ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار حماية الفلسطينيين





أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، أن بلادها "ستستخدم حتماً الفيتو" ضد مشروع القرار الذي قدمته الكويت إلى مجلس الأمن الدولي، ويدعو إلى حماية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.





واعتبرت هايلي أن النص الذي قدمته الكويت نيابة عن الدول العربية يعتمد "نهجاً أحادياً مفلساً من الناحية الأخلاقية ولن يؤدي سوى إلى تقويض الجهود الجارية نحو السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".





وبعد إعلانه في بادئ الأمر عن تأجيل التصويت، من المرتقب أن يجري مجلس الأمن تصويتاً اليوم الجمعة عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش.





وكانت الكويت قدمت مشروع القرار هذا قبل أسبوعين، وطالبت في البداية بمهمة تؤمن حماية دولية للفلسطينيين بعد مقتل حوالى 60 منهم بنيران إسرائيلية على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.





والنسخة النهائية من مشروع القرار الذي قدمته الكويت تدعو إلى "النظر في اتخاذ تدابير تضمن أمن وحماية" المدنيين الفلسطينيين، كما تدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تقديم تقرير حول "آلية الحماية الدولية" المحتملة.





وقالت هايلي في بيان إن مشروع القرار الذي قدمته الكويت "يدعو إسرائيل إلى الكف فوراً عن أعمالها دفاعاً عن النفس لكنه لم يشر إلى تصرفات حماس العدوانية ضد قوات الأمن والمدنيين الإسرائيليين".



