ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جوزيبي كونتي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء إيطاليا

الجمعة 01/يونيو/2018 - 09:52 ص
جوزيبي كونتي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء إيطاليا
أرشيفية
طباعة
وكالات
 

يستعد الإيطالي جوزيبي كونتي، لأداء اليمين الدستورية رئيساً لوزراء إيطاليا، على رأس حكومة ائتلافية شعبوية، اليوم الجمعة، وذلك بعد أن وافق الرئيس سيرجيو ماتاريلا على قائمة منقحة بالوزراء الجدد.

وأنهت مباركة الرئيس الأسابيع التي شهدت خلافات سياسية وعدم اليقين بعد انتخابات 4 مارس، مما هز الأسواق المالية وأثار مخاوف لدى شركاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي.

وكان ماتاريلا رفض اختيار كونتي في البداية لوزير الاقتصاد، باولو سافونا، في مطلع الأسبوع بسبب موقفه المناهض لليورو، لكن المحاولات اللاحقة لتشكيل حكومة تكنوقراطية فشلت هي الأخرى.

ثم توصلت الأحزاب الشعبوية إلى اتفاق جديد يوم الخميس، بترشيح جيوفاني تريا، وهو أستاذ اقتصاد (69 عاماً)، وهو ليس مؤيداً للخروج من اليورو، ليتولى حقيبة الاقتصاد.

ومن المقرر أن يتولى ماتيو سالفيني زعيم حزب "الرابطة" منصب وزير الداخلية، في حين سيحصل لويجي دي مايو رئيس حركة "خمس نجوم" على منصب وزير العمل، وسيصبحان أيضاً نائبين لرئيس الوزراء.

وسيتولى وزارة الخارجية المحامي انزو موافيرو ميلانيسي الذي عمل في السابق في ظل حكومتين ايطاليتين برئاسة ماريو مونتي وانريكو ليتا ويعتبر مفاوضاً معتدلاً ذو خبرة دولية.

ويجب الموافقة على الحكومة الجديدة من خلال تصويت برلماني. ويحتفظ حزباً الرابطة وخمس نجوم بأغلبية في البرلمان بمجلسيه.

المزيد عن: يؤدي رئيساً لوزراء إيطاليا جوزيبي كونتي يؤدي جوزيبي كونتي اليمين الدستورية البرلمان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تونس - أساسي
-
x
20:15
-
تركيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
إيطاليا - أساسي
مصر - أساسي
-
x
21:15
-
كولومبيا - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
23:00
-
كاب فيردي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/1/2018 10:20:26 AM