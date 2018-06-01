آلاف الفلسطينيين يتجهون إلى القدس لأداء الصلاة بالمسجد الأقصى





بدأ الآلاف من الفلسطينيين منذ ساعات فجر اليوم الأولى الزحف والتوجه إلى الحواجز الإسرائيلية للتوجه إلى مدينة القدس لأداء الصلاة بالمسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان.





وتوافد الآلاف من كافة أنحاء الضفة الغربية إلى المعابر الرئيسية المؤدية إلى مدينة القدس للانطلاق صوب الحرم القدسي في وقت سمحت فيه إسرائيل لمن تزيد أعمارهم من الرجال على الأربعين عاما من الدخول إلى مدينة القدس دون الحصول على تصاريح في حين سمحت للنساء بكافة الأعمار الدخول إلى المدينة والأطفال حتى سن الثانية عشر.





وشهدت الحواجز الإسرائيلية احتشادا كبيرا من قبل المصلين الفلسطينيين الذين انطلقوا فجرا للتمكن من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الظهر فيه في جمعة من المتوقع أن يصل عدد المصلين فيها نحو ربع مليون مصل في ظل انطلاق عشرات الحافلات من أراضي عام 1948، التي أقلت الآلاف من الرجال والنساء المتجهين إلى الحرم القدسي.





وأغلقت إسرائيل الطرق والشوارع الرئيسية في وجه المركبات لتسهيل حركة المشاة لاسيما النقاط الرئيسية وقد أعلنت عن إغلاقها لتتحول إلى معابر مشاة يحظر فيها دخول المركبات.





ودفعت الشرطة الإسرائيلية بالمزيد من قواتها في سياق الاحتياطات الأمنية في مدينة القدس خشية وقوع أعمال إخلال بالنظام فضلا عن نشرها عددا من الحواجز المتنقلة في أزقة البلدة القديمة وداخل أسوار المدينة وعند البوابات المؤدية إلى المسجد الأقصى.



