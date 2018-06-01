"كوبر" يجهز مهمة جديدة لـ "تريزيجيه" ويرفض ضم نجم الأهلي





جاءت إصابة محمد صلاح لاعب نادى ليفربول فى اللقاء الذى جمع بين فريقه ونادى ريال مدريد فى نهائى دورى أبطال أوروبا لتمثل حالة من الصدمة لدى الجهاز الفنى بقيادة هيكتور كوبر خاصة أن الأخير لم يضع فى الحسبان إصابة نجم الفريق الأول ولكنه بدأ فى البحث عن العديد من البدائل لتعويض غياب محمد صلاح عن مباراة المنتخب الأولى أمام أورجواى.





وأكدت مصادر أن المدير الفنى الأرجنتينى قد بدأ فى تجهيز البديل والذى سيتم تجربته خلال لقائى كولومبيا وبلجيكا حيث استقر كوبر على تجربة تريزيجيه كبديل لمحمد صلاح فى مباراة كولومبيا على أن يتم تجرية محمود شيكابالا أيضا فى المباراة التجريبية الأخيرة أمام المنتخب البلجيكى لاختيار إحداهما للدفع به امام اورجواى على حساب محمد صلاح وإن كانت حظوظ تريزيجيه هى الأقوى حتى الآن فى ظل عدم قناعة كوبر بشيكابالا كجناح ولكن كصانع ألعاب، ورغم كل ذلك تشير التكهنات إلى امكانية لحاق محمد صلاح بمباراة أورجواى أو على الاقل غيابه عن ضربة البداية ولحاقه بمباراتى روسيا والسعودية.





فى الوقت نفسه ابدى المدير الفنى الأرجنتينى عدم رغبته فى ضم وليد سليمان على الرغم مم ترشيحات البعض لضم اللاعب ليحل أزمة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر.



