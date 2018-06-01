بطريرك الأقباط الكاثوليك يبدأ القداس بكنيسة العائلة

بدأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس الإحتفالية بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بمشاركة القمص جورج سليمان، كاهن الكنيسة، والقمص أغسطينوس، كاهن كنيسة العذراء بالزيتون، والقس يوسف أسعد، كاهن كنيسة العذراء قبة الهواء بشبرا.





ومن المقرر، أن يفتتح مغارة استقبال العائلة المقدسة بكنيسة العائلة المقدسة، في العاشرة والنصف من صباح اليوم، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والمهندس عاطف عبدالحميد،، محافظ القاهرة، ونادر جرجس، عضو عضو اللجنة الوزارية لإحياء مسار العائلة المقدسة.





وقال القمص جورج سليمان، كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية، إن الافتتاح يأتي بعد أعمال صيانة وترميم امتدت لعامين متتاليين، مضيفًا، أن الاحتفالية ستشمل استعراض مسار العائلة المقدسة بالكنيسة، يعقبه موكب يتوّجه للمغارة تمهيدًا لافتتاحها.