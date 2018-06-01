"القيء عند الأطفال" الأسباب وطرق العلاج

القيء من المشاكل التي يتعرض لها كل الأطفال تقريبًا، وبالطبع تختلف الأسباب والأمراض المختلفة التي تؤدي إلى حدوث القيء عند الأطفال، ونحن سنتناول أسباب القيء عند الأطفال وكيفية التعامل مع القيء لدى الأطفال.





أسباب القيء عند الأطفال

هناك بعض الأسباب الشائعة التي تسبب القيء لدى الأطفال ومنها الآتي:





1- التهاب المعدة أو الأمعاء : من أهم أسباب القيء حدوث التهاب في المعدة أو الأمعاء الذي ينتج بسبب فيروس أو تلوث من الغذاء فيؤدي ذلك إلى حدوث القيء عند الأطفال.





2- الارتجاع المعدي المريئي : قد يحدث القيء بسبب الحركة العكسية للطعام من المعدة إلى المريء وقد يحدث هذا الارتجاع بسبب وضعية الجلوس الخاطئة أثناء تناول الطعام أو نتيجة الإفراط في تناول الطعام.





3- التسمم الغذائي : قد يحدث التسمم الغذائي نتيجة البكتيريا أو الفيروسات أو السموم الغذائية وكل هذه المسببات تسبب القيء.





4- دوار الحركة : كثير من الأطفال يشعر بالدوخة والدوار من الحركة الزائدة لذلك قد يحدث لهم قيء.





5- حساسية الطعام : هناك بعض أنواع الحساسية قد تحدث قيء لدى الأطفال مثل منتجات الألبان وغيرها من الأطعمة.





6- التهابات الجهاز التنفسي : هناك الكثير من أنواع العدوى قد تؤدي إلى حدوث بعض الأعراض مثل السعال والبرد وغيرها من الأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي التي تؤدي إلى القيء.





7- المعدة الخاوية : الطفل الذي لا يتناول الطعام طوال اليوم وتظل معدته خاوية هذا يجعله يتقيأ رغوة بيضاء وهذا النوع من القيء قد يكون إشارة إلى إصابة الطفل بعدة أعراض أخرى.





8- انسداد في الأمعاء : هناك بعض الأطفال يوجد لديهم عيوب خلقية في الأمعاء وإصابتهم بالانسداد وهذا يجعل الطفل يحدث له قيء.





أعراض القيء عند الأطفال





التهيج.





الصداع.





الإسهال.





الخمول.





الم في البطن مع الانتفاخ.





علاج القيء





لا يحتاج القيء إلى علاج إذا لم يكن هناك مؤشر على الإصابة بمرض أخر فيمكن السيطرة على القيء من خلال اتباع أي نظام غذائي سليم مناسب مع عمر الطفل، كما أنه لابد من الحفاظ على رطوبة جسم الطفل حتى لا يتعرض للجفاف بسبب كثرة القيء.





الحالات التي يجب أن يستدعى فيها الطبيب عند القيء





هناك بعض الحالات والأعراض التي تظهر على الطفل وتكون مصاحبة للقيء ويستلزم فيها مراجعة الطبيب وهي:





1-القيء المستمر الذي قد يستمر لأكثر من يومين.





2- عدم وضوح الرؤية.





3- إذا تم ابتلاع شيء سام.





4-إذا كان الطفل يعاني من تصلب في الرقبة فقد يشير ذلك إلى وجود التهاب السحايا.





5- السعال.





6- ضيق التنفس.





7- القيء بعد تناول الطعام مباشرة.





8- إذا كان لديه ألم شديد في البطن وقد يشير ذلك إلى وجود التهاب الزائدة الدودية.





9- إذا كان لون القيء أصفر أو أخضر أو مصحوب بدم.





ويقرر الطبيب ما هي أسباب القيء لدى الطفل كما يقرر بعض مضادات القيء لمن تتجاوز أعمارهم الثانية من العمر.





نصائح لمنع القيء





1-يتم تقسيم غذاء الطفل إلى وجبات صغيرة مثلًا ما بين خمس وست وجبات بدل من تقديم ثلاث وجبات ممتلئة للطفل.





2- يجب عدم الاستلقاء للطفل بعد تناول الطعام.





3- عندما يستلقي الطفل على ظهره بعد تناول الطعام يجب أن يكون رأسه أعلى قليلًا من مستوى جسمه.





4- يجب تجنب الطفل الكثير من الأطعمة التي تجعل الطفل يشعر بالغثيان.





5- يجب شرب الطفل ما لا يقل عن لترين من الماء يوميًا للطفل.





6- يمكن للطفل تناول حلوى المصاصة لأنها تساعد على تقليل القيء.





7- من المشروبات التي تمنع القيء عند الأطفال هي شاي الزنجبيل يمكن إعطائه للطفل لأنه يحتوي على خصائص مضادة للقيء.





8- يمكن إطعام الطفل الأطعمة التي لا تعمل على تهيج المعدة مثل الموز والتفاح والبطاطا المهروسة أو الزبادي أو غيرها من الأطعمة الخفيفة على معدة الطفل.



