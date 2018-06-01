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بشرى سارة من "الأرصاد" عن حالة الطقس الأسبوع المقبل

الجمعة 01/يونيو/2018 - 09:44 ص
بشرى سارة من الأرصاد عن حالة الطقس الأسبوع المقبل
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هدى عبدالرازق
 
قال أحمد فاروق، مدير عام مركز التحاليل الجوية، إن حالة الطقس المعتدل التي شهدتها البلاد على مدار الأسبوع الماضي مستمرة للأسبوع الجاري.

وأشار "فاروق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن درجة الحرارة على القاهرة ستتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة، لافتا إلى أن الشواطىء المصرية ممتعة الآن، ولكن الطقس بها ليلا يحتاج إلى ملابس شتوية لبرودته.
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