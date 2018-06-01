أمير قطر يلتقي قيادات وكبار ضباط القوات المسلحة بالديوان الأميري





التقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني بقيادات وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية بالدولة.





جاء ذلك خلال مأدبة إفطار أقامها الأمير، أمس الخميس، تكريما له وذلك بالديوان الأميري، بحسب ما نقله تلفزيون قطر.





وحضر اللقاء كل من حمد بن جاسم آل ثاني الممثل الشخصي للأمير تميم، وعبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.





يذكر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التقى مساء الاثنين الماضي، أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر دسمان بالعاصمة الكويت.





ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، تبادل الأميران، في بداية اللقاء، التهاني بمناسبة شهر رمضان، كما بحثا السبل الكفيلة بدعم العلاقات الأخوية الراسخة والروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين. وجرت مناقشة عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.





وفي 5 يونيو الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.



