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سعر الريال السعودى في البنوك الخمسة الكبرى اليوم 1-6-2018

الجمعة 01/يونيو/2018 - 10:26 ص
سعر الريال السعودى في البنوك الخمسة الكبرى اليوم 1-6-2018
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استقر  الريال  السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الجمعة 1-6-2018 في ثلاثة بنوك وهم  بنك مصر، وبنك القاهرة ، والبنك الاهلي المصري بقيمة واحد قرشا ليسجل ، 4.75 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع مقابل 4.74 جنيه للشراء لجميع البنوك و 4.77  جنيه للبيع لكلاً من بنك مصر والبنك الاهلي و 4.79 للبيع لبنك القاهرة بالأمس

بينما استقر سعر الريال السعودي ، مسجلاً في البنك المركزي المصري نحو 4.75 جنيه للشراء، و4.79 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة السعودية 4.69 جنيها للشراء، 4.83 جنيها للبيع في بنك البركة، أما في البنك العربي الافريقي فاستقر ليسجل  4.74 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع ، مقابل 4.73 جنيه للشراء و 4.78 جنيه للبيع بأول امس.

وارتفع  سعر الريال السعودى في السوق السوداء اليوم بنحو قرشان ، حيث سجل4.90 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع إلى 5 جنيه مقابل 4.7 جنيه للشراء و 5 جنيه للبيع بالأمس
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