أسعار الجملة في سوق العبور اليوم الجمعة 1-6-2018

ستقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة، حيث سجل كيلو الطماطم سعر ما بين 6 إلى 7 جنيهات بسوق التجزئة والفلفل ما بين 10 و12 جنيها ، وآلبطاطس 3.5 جنيه ، والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات والفاصوليا الخضراء من 5 الي6 جنيهات ، والليمون من 8 الي 10 جنيهات ،والكوسة ارتفع سعرها من 4 جنيهات الي 8 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ، والثوم 20 جنيها ، والباذنجان 5 جنيهات ، والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات ، وارتفعت إلى 6 جنيهات ، والجزر 7 جنيهات ، والقلقاس 5 جنيهات ، والبسلة 6 جنيهات.



كما واصلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارها اليوم و سجل كيلو العنب ما بين 10 إلى 15 جنيها ، والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها ، والموز 6.5 و 7 جنيها ، والخوخ من 5 إلى 10 جنيهات ، والبلح من 8 إلى 12 جنيه ، وكيلو الأناناس ما بين 4 إلى 5 جنيهات ، و المشمش 10 جنيهات والبطيخ الواحدة ما بين 15 الى 20 جنيهًا.



وتوقع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية انخفاض اسعار كثيرا من أنواع الفاكهة خلال الأيام القادمة نتيجة زيادة المعروض بالسوق